Биржевые курсы доллара и евро не изменились на торгах в пятницу

Москва, 19 марта. Курсы американской и европейской валют на открытии торгов Московской биржи не изменились по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Так, курс доллара составил 74,3025 рубля за денежную единицу. Евро тем временем торгуется на уровне 88,62 рубля.

Центробанк РФ накануне повысил курсы официальных валют. Доллар составил 73,6582 рубля, евро — 88,1173 рубля за денежную единицу.

После выступления президента США Джо Байдена рубль эмоционально отреагировал, однако быстро вернулся к сбалансированному уровню, отмечают аналитики. Участники нефтяного рынка положительно отреагировали на заявление ФРС о восстановлении американской экономики. По нефти ситуация пока спокойная, передает слова специалиста ФАН.