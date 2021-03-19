Псаки заявила, что США признали необходимость бороться с расизмом в стране

Вашингтон, 19 марта. Американские власти признают необходимость в принятии дополнительных мер по борьбе с расизмом в государстве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом она рассказала в эфире телеканала MSNBC. Таким образом Псаки отреагировала на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы в данном случае можем быть самокритичны. США признавали, что нам нужно гораздо больше делать для борьбы с расовой несправедливостью и стать лучше», — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, власти Соединенных Штатов «нацелены на это» и уже работают над этим вопросом.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден в ходе выступления на публике снова допустил оговорку.