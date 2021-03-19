The Spectator: «Оскар» перестал быть наградой за достижения киноискусства

Лондон, 19 марта. Желание угодить мировым трендам изменило изначальную цель премии Американской киноакадемии «Оскар». Такое заявление сделал автор британского издания The Spectator.

За долгую историю премии «Оскар» многие талантливые режиссеры, а некоторых не иначе как гениями не назовешь, не были удостоены награды. Среди них: Альфред Хичкок, Стэнли Кубрик, Спайк Ли, Дэвид Линч, Андрей Тарковский, Пьер Паоло Пазолини, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов и еще многие другие более чем достойные создатели фильмов. Они в итоге остались без заветной золотой статуэтки, что некогда была ориентиром в мире великого кино, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Spectator.

Автор британского СМИ решил разобраться, почему на протяжении долгого времени Американская киноакадемия отмечает ленты, место которым не небольшом экране. При этом действительно хорошие фильмы игнорируются. Киноакадемия, чтобы не избежать порицания и бойкота со стороны борцов права меньшинств, народов, рас, полов вносит коррективы в свой список номинантов, считает автор The Spectator. Например, на волне возросшего числа сторонников и сторонниц феминизма, борцов за права меньшинств, больше кандидатов на премию стало из числа женщин-режиссеров и представителей этнических меньшинств. Однако члены академии обходят главный вопрос: что нового номинируемые картины дают искусству.

Журналист уверен, что споры о «недостаточном» представительстве и «дискриминации» всевозможных премий несколько преувеличены. Талант из любой точки планеты обретет признание мировой публики, если его творения вызовут у зрителя отклик и любовь.

Несмотря на все свои недостатки как кинопремии «Оскар» остается одним из самых зрелищных шоу, что заставляет переживать за любимых актеров, режиссеров, киностудии. Недавно стал известен список номинантов на призы Американской киноакадемии, церемония вручения которых пройдет в 2021 году.