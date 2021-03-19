Жителей Воронежской области назвали самыми аккуратными водителями

Москва, 19 марта. Самые аккуратные автомобилисты проживают в Воронежской области, а чаще всего в ДТП попадают водители, которые живут в Красноярском крае.

Регионами с наибольшим количеством аварий в России оказались Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край. Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным статистики, помимо Воронежской области, аккуратно водят машину в Самарской, Белгородской, Нижегородской и Саратовской областях. В этих регионах в страховую обращается каждый 10 автовладелец.

Ранее юрист рассказал, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю. По его мнению, 1 декабря по конец февраля автомобили должны быть укомплектованы зимней резиной. До и после указанных дат — период эксплуатации летних колес.