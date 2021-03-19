Квашенная капуста может быть полезна при лечении COVID-19

Москва, 19 марта. Традиционное корейское блюдо из острой квашеной капусты кимчхи снижает риск развития серьезных осложнений при заражении коронавирусной инфекцией.

Исследование ученых показало, что в корейском кимчхи содержится много лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию COVID-19, сообщает ТАСС.

По итогам клинических испытаний, в которых приняло участие 15 пациентов инфицированных коронавирусом, выяснилось, что содержащиеся в кимчхи специи и приправы сдерживают симптомы болезни, но продолжительность этого эффекта многократно увеличивается именно в сочетании с ферментированной пекинской капустой — главным ингредиентом этой острой закуски.

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