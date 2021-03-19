Королева на Мальдивах появилась с тюрбаном на голове и открытыми плечами

Москва, 19 марта. Популярная российская певица, 47-летняя Наташа Королева сейчас на отдыхе вместе с супругом Сергеем Глушко. Для отпуска пара выбрала Мальдивские острова, где, к слову, Королева никогда до этого не была. Она настолько была впечатлена курортом, что не смогла сдержать переполняющие ее эмоции. Ими она и решила поделиться с поклонниками, пишет Teleprogramma.pro. Для своего микроблога звезда записала целый видеоотзыв. Она облачилась в яркое платье с открытыми плечами, повязала желтый платок на голову и позировала перед камерой.

«Впечатления — очень! Я теперь понимаю людей, которые постоянно сюда летают, потому что в Мальдивы не влюбиться невозможно! Это сказочно все здесь — вода, рыбы, песок, солнце», — воодушевленно заявила Королева.

В самый первый день, звездная пара отправилась на морской круиз. Они взгромоздились на катер и веселой компанией отплыли к коралловым рифам, где занялись снорклингом, плавая под водой с маской и трубкой.

В прошлом году семья Глушко оказалась в центре скандала из-за того, что Сергей признался в измене своей супруге. Видео с признанием он опубликовал в своем Instagram. Он пояснил, что не хочет быть как Михаил Ефремов, и не стал отрицать свою вину. Тарзан поступил по-мужски и добавил, что отвечать за произошедшее будет «перед богом и своей женой».

«Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне богом», — пояснил Сергей Глушко.

По словам стриптизера, его соблазнили и ввели в неадекватное состояние при помощи набора всяких веществ. Как писал ранее ФАН, сейчас Королева снова счастлива с Глушко, видимо, супруги помирились.