США требуют остановить «Северный поток — 2». События дня. ФАН-ТВ

Байден избегает прямого разговора с Путиным Вызов не принят. Президент США Джо Байден не жалеет о резком высказывании в отношении Владимира Путина и слишком занят для разговора с российским лидером. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на предложение главы нашего государства провести с американским коллегой открытый диалог без купюр в онлайн-формате. Накануне Байден неприятно поразил всю планету оскорбительным высказыванием в адрес нашего президента и голословными обвинениями Москвы во вмешательстве в американские выборы. Но повторить то же самое, глядя в глаза своему визави, Байден, очевидно, побоялся.

США потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2» Последнее американское предупреждение: президент Штатов хочет ввести новый пакет санкций в отношении компании-оператора, которая отвечает за строительство газопровода «Северный поток — 2». Синхронно с главой государства госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы все участники амбициозного проекта прекратили свою работу. В своем письменном заявлении Глава Госдепа напомнил о санкциях в отношении организаций, дерзнувших помогать этому «геополитическому проекту России», цель которого, по словам Блинкена, разделить Европу и ослабить ее энергобезопасность. Вот только за гневом Вашингтона кроется банальная экономическая подоплека: Штаты продвигают на европейский рынок свой необоснованно дорогой сжиженный природный газ, а потому всеми силами пытаются устранить конкурента — российский Nord Stream.

Греция увеличит число разрешений на въезд туристам РФ Окно в Афины: число разрешений на въезд в Грецию для российских туристов увеличится с 500 до четырех тысяч в неделю. Об этом заявил первый замглавы греческого МИД. Смягчение ограничений может стать предвестником открытия полноценного авиасообщения между нашими государствами. Новые правила предполагается ввести уже с 14 мая. Но срок может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки. Российским путешественникам для посещения Греции будут выдавать шенгенские визы. Всеми вопросами по предоставлению этого документа займется генконсульство страны.