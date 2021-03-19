США требуют остановить «Северный поток — 2». События дня. ФАН-ТВ

Байден избегает прямого разговора с Путиным
Вызов не принят. Президент США Джо Байден не жалеет о резком высказывании в отношении Владимира Путина и слишком занят для разговора с российским лидером. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на предложение главы нашего государства провести с американским коллегой открытый диалог без купюр в онлайн-формате. Накануне Байден неприятно поразил всю планету оскорбительным высказыванием в адрес нашего президента и голословными обвинениями Москвы во вмешательстве в американские выборы. Но повторить то же самое, глядя в глаза своему визави, Байден, очевидно, побоялся.
США потребовали прекратить работу над «Северным потоком — 2»
Последнее американское предупреждение: президент Штатов хочет ввести новый пакет санкций в отношении компании-оператора, которая отвечает за строительство газопровода «Северный поток — 2». Синхронно с главой государства госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы все участники амбициозного проекта прекратили свою работу. В своем письменном заявлении Глава Госдепа напомнил о санкциях в отношении организаций, дерзнувших помогать этому «геополитическому проекту России», цель которого, по словам Блинкена, разделить Европу и ослабить ее энергобезопасность. Вот только за гневом Вашингтона кроется банальная экономическая подоплека: Штаты продвигают на европейский рынок свой необоснованно дорогой сжиженный природный газ, а потому всеми силами пытаются устранить конкурента — российский Nord Stream.
Греция увеличит число разрешений на въезд туристам РФ
Окно в Афины: число разрешений на въезд в Грецию для российских туристов увеличится с 500 до четырех тысяч в неделю. Об этом заявил первый замглавы греческого МИД. Смягчение ограничений может стать предвестником открытия полноценного авиасообщения между нашими государствами. Новые правила предполагается ввести уже с 14 мая. Но срок может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки. Российским путешественникам для посещения Греции будут выдавать шенгенские визы. Всеми вопросами по предоставлению этого документа займется генконсульство страны.
Песня Манижи для «Евровидения» возмутила «Союз православных женщин»
Не оценили. Международная общественная организация «Союз православных женщин» раскритиковала песню артистки Манижи для конкурса «Евровидение». Возмущенные представители организации потребовали запретить исполнительнице участвовать в музыкальных состязаниях в Роттердаме. По их мнению, сценический образ певицы оскорбляет достоинство наших соотечественниц, а текст композиции «Russian Woman» разжигает межнациональную рознь и высмеивает русскую духовность и культуру. Слова песни Манижи уже попросила проверить на наличие противоправных высказываний редакция издания «Ветеранские вести». Обращение поступило в Следственный комитет России. Напомним, Манижа победила в национальном отборе на «Евровидение» 8 марта с песней о сложной судьбе русской женщины и ее мечтах.