«ЮМК» банк лишился лицензии

Краснодар, 19 марта. Лицензию на осуществление банковских операций у «ЮМК» банка отозвал ЦБ РФ.

Кредитная организация «ЮМК Банк» находилась на 225-м месте в российской банковской системе по размеру активов по состоянию на 1 января 2021 года. Банк России с 19 марта приказом лишил коммерческий краснодарский банк лицензии.

Центробанк выявил многократные нарушения требований законодательства в деятельности организации. В частности, банк допускал нарушения в области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем.