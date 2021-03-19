Церемонию вручения «Оскар» в 2021 году проведут в традиционном формате

Вашингтон, 19 марта. Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в апреле в очном формате, сообщил журнал Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

Организаторы решили обезопасить участников церемонии, поэтому на мероприятии будет действовать система, позволяющая быстро получать результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Дистанционного варианта проведения мероприятия не будет: церемония пройдет в традиционном формате.

«Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено», — говорится в сообщении.

В этом году церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля. Мероприятие состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Претендентов на заветные статуэтки объявили в начале этой недели.