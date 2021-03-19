Американке грозит до 16 лет тюрьмы за нападение и кашель на таксиста

Вашингтон, 19 марта. Женщина из Сан-Франциско нарвалась на уголовное дело за нападение на таксиста, сообщило издание New York Post. Действия американки назвали «унизительными» по отношению к водителю.

В Сети появилось видео, на котором женщина кашляет на водителя, смеется и оскорбляет его. Кроме того, она намерено сняла маску и начала трогать вещи мужчины. Перед выходом из салона американка распылила перцовый баллончик.

Американские правоохранители предъявили нарушительнице обвинение в покушении на ограбление и нападение на водителя. Женщину еще обвинили в нарушении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Американке грозит до 16 лет тюрьмы и штраф в три тысячи долларов.

Недавно сообщалось, что пожилая американка ударила любовника молотком по голове за отказ выключить телевизор. Она повезла его в больницу, но по пути угрожала возлюбленному пистолетом.