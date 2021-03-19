Несколько новых детсадов начнут работать в Барнауле до конца года

Барнаул, 19 марта. Власти Барнаула планируют открыть пять новых детских садов в течение 2021 года. Соответствующее заявление сделал глава города Вячеслав Франк.

Введение в эксплуатацию новых детских садов поможет решить проблему стопроцентного охвата дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет. Они рассчитаны на более 1,2 тысячи мест, 30% из которых полагаются детям до трех лет. Еще 450 мест планируется создать за счет внутренних резервов.

Вместе с этим Франк напомнил о необходимости строительства новых школ и реконструкции уже имеющихся. Ежегодно в регионе прибавляется около трех тысяч школьников, в результате чего заполняемость учебных заведений составляет 120%.

«В краевую адресную инвестиционную программу 2021 года на условиях софинансирования включена разработка проектно-сметных документаций семи школ, рассчитанных на 4 тыс. 875 мест», — заявил глава города в ходе ежегодного отчета перед депутатами.

Власти Тулы до конца года намерены решить проблему с местами для малышей ясельного возраста в детских садах. Ликвидация очередей в дошкольные учреждения является одной из ключевых задач города на 2021 год.