ESPN сообщил дату проведения боя за чемпионский пояс UFC в легком весе

Лас-Вегас, 19 марта. Бой за главный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе состоится 15 мая 2021 года. Об этом сообщило издание ESPN.

Кому достанется титул, который долгое время удерживал Хабиб Нурмагомедов, выяснят между собой американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра. Первый имеет в активе 22 победы при пяти поражениях, второй из 38 боев 30 раз вышел победителем и восемь раз проиграл.

Недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов принял окончательное решение о завершении карьеры бойца. Эту информацию подтвердил глава UFC Дана Уайт. Он поблагодарил российского бойца и пожелал ему дальнейших успехов.