Ветряная и солнечная энергии скоро станут самыми дешевыми видами топлива

Москва, 19 марта. Стоимость производства солнечной и ветряной энергий стремительно сокращается. В скором времени они станут дешевле стоимости энергии от угля и газа.

Уже сейчас солнечная генерация выгоднее сетевой электроэнергии, отметила старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации «Цель номер семь» Татьяна Ланьшина. В течение последних десяти лет производство энергии от газа и угля подешевело на 30%, а вот стоимость солнечной генерации за этот же период упала в десять раз, передает РИА Новости.

«На протяжении многих лет стоимость технологий снижается, а эффективность растет. В силу развития технологий, их удешевления. Поэтому стоит развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу», — объяснила специалист.

Россия будет развивать возобновляемую энергию, малый и средний бизнес уже переходят на этот вид топлива. Установив солнечные батареи, предприниматели вместо 11 рублей за киловатт-час платят 4–5 рублей.

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на российскую энергосистему. Спрос на все виды ресурсов снизился, но страна по-прежнему осталась одним из лидеров по добыче нефти.