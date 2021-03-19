Украинцы рассказали о своем тайном желании перебраться в похорошевший Крым

Симферополь, 19 марта. Крым привлекает украинцев достойным уровнем жизни, качественным вином, вкусным шоколадом, молочной продукцией, хорошими дорогами и бензином. Восхищения они высказали журналистам.

Издание «Комсомольская правда» пообщалось с украинцами, которые переехали в Крым, а также с теми, кто периодически бывает на полуострове. Перебравшиеся граждане, среди плюсов выделяют достойный и доступный заработок для населения, развитую инфраструктуру, доброжелательный менталитет жителей полуострова.

Как рассказал одессит Дмитрий Ткаль, когда он с семьей переехал в 2016 году в Крым, то многие его знакомые не поддержали его решение. Однако со временем и его друзья тоже засобирались в Крым, но не успели из-за пандемии коронавируса.

Дмитрий отмечает, что у многих украинцев поменялось отношение к России. Он связывает этот процесс с президентством Владимира Зеленского. С его слов, гарант разрушил последние надежды на хорошую жизнь на Украине.

Украинский предприниматель, блогер Андрей Петров периодически приезжает на территорию полуострова. По его словам, в Крыму несравненное качество дорог. Он отметил, что в отличие от России, на Украине реформа строительства и ремонта дорог попросту не работает. Отдельно блогер подчеркнул, что российский бензин в полтора раза дешевле и в разы лучше, чем в Незалежной.

Бизнесмен также добавил, что его знакомые часто просят привезти ему гостинцев из России. В частности крымское вино от Массандры, безлактозное молоко Nemoloko, бабаевский шоколад и «Аленку».

Несмотря на имеющиеся проблемы с водоснабжением власти Крыма отказались заключать новые договора с Украиной на поставку воды. Правительство республики заявило, что справится своими силами. Как следствие был представлен проект нового водозабора на реке Бельбек. Ожидается, что новый водоканал снимет острый вопрос засухи Севастополя.