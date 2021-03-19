Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Украинцы рассказали о своем тайном желании перебраться в похорошевший Крым

1 116

Украинцы рассказали о своем тайном желании перебраться в похорошевший Крым

Симферополь, 19 марта. Крым привлекает украинцев достойным уровнем жизни, качественным вином, вкусным шоколадом, молочной продукцией, хорошими дорогами и бензином. Восхищения они высказали журналистам.

Издание «Комсомольская правда» пообщалось с украинцами, которые переехали в Крым, а также с теми, кто периодически бывает на полуострове. Перебравшиеся граждане, среди плюсов выделяют достойный и доступный заработок для населения, развитую инфраструктуру, доброжелательный менталитет жителей полуострова.

Как рассказал одессит Дмитрий Ткаль, когда он с семьей переехал в 2016 году в Крым, то многие его знакомые не поддержали его решение. Однако со временем и его друзья тоже засобирались в Крым, но не успели из-за пандемии коронавируса.

Дмитрий отмечает, что у многих украинцев поменялось отношение к России. Он связывает этот процесс с президентством Владимира Зеленского. С его слов, гарант разрушил последние надежды на хорошую жизнь на Украине.

Украинский предприниматель, блогер Андрей Петров периодически приезжает на территорию полуострова. По его словам, в Крыму несравненное качество дорог. Он отметил, что в отличие от России, на Украине реформа строительства и ремонта дорог попросту не работает. Отдельно блогер подчеркнул, что российский бензин в полтора раза дешевле и в разы лучше, чем в Незалежной.

Бизнесмен также добавил, что его знакомые часто просят привезти ему гостинцев из России. В частности крымское вино от Массандры, безлактозное молоко Nemoloko, бабаевский шоколад и «Аленку».

Несмотря на имеющиеся проблемы с водоснабжением власти Крыма отказались заключать новые договора с Украиной на поставку воды. Правительство республики заявило, что справится своими силами. Как следствие был представлен проект нового водозабора на реке Бельбек. Ожидается, что новый водоканал снимет острый вопрос засухи Севастополя.

Новости партнеров