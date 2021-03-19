Саратовская пенсионерка лишилась почти 700 тысяч рублей при попытке купить биткоин

Саратов, 19 марта. Пожилая жительница Волжского района хотела заработать на биткоинах, но стала жертвой мошенников. Позвонивший 68-летней пенсионерке мужчина предложил ей купить биткоин и попросил продиктовать данные банковской карты, в результате пострадавшая лишилась 201 тысячи рублей. Потом женщина сообщила и данные карты дочери, откуда было списано еще 485 тысяч. Как выяснили полицейские, звонок производился из Москвы.

«Очень современная пенсионерка, что и говорить. К сожалению, пожилые люди чаще всего очень доверчивы и верят в «новые технологии». Биткоины, само собой, в таком формате не продают. Тут дело вовсе не в них. Просто телефонные мошенники взяли на вооружение новую версию обмана, которая сработала», — сообщил юрист Валерий Трофимов.

Ранее в Саратове пожилая женщина попала под поезд. Она выжила, но получила тяжелые травмы.