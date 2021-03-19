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Саратовская пенсионерка лишилась почти 700 тысяч рублей при попытке купить биткоин

Саратовская пенсионерка лишилась почти 700 тысяч рублей при попытке купить биткоинСаратов, 19 марта. Пожилая жительница Волжского района хотела заработать на биткоинах, но стала жертвой мошенников. Позвонивший 68-летней пенсионерке мужчина предложил ей купить биткоин и попросил продиктовать данные банковской карты, в результате пострадавшая лишилась 201 тысячи рублей. Потом женщина сообщила и данные карты дочери, откуда было списано еще 485 тысяч. Как выяснили полицейские, звонок производился из Москвы.

«Очень современная пенсионерка, что и говорить. К сожалению, пожилые люди чаще всего очень доверчивы и верят в «новые технологии». Биткоины, само собой, в таком формате не продают. Тут дело вовсе не в них. Просто телефонные мошенники взяли на вооружение новую версию обмана, которая сработала», — сообщил юрист Валерий Трофимов. 

Ранее в Саратове пожилая женщина попала под поезд. Она выжила, но получила тяжелые травмы.  

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