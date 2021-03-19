Старт продаж нового представительского седана Acura TLX Type S намечен на май

Москва, 19 марта. Дилеры США получат новую версию седана Acura TLX Type S уже этой весной. Стоимость автомобиля составит порядка 50 тысяч долларов.

Acura TLX Type S будет оборудована турбомотором V6 3.0, мощность которого составляет 360 лошадиных сил. В передней подвеске будет функционировать двухрычажная схема. По умолчанию в авто расположен усовершенствованный полный привод SH-AWD с индивидуальными муфтами на задних колесах. В паре с силовым агрегатом будет работать АКПП.

В комплект Type S входит вентиляция на передних сиденьях и мультимедийная система с навигацией. Автовладелец также сможет иметь доступ в Интернет с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Недавно компания Toyota опубликовала тизер новой модели X prologue. Также была объявлена дата появления данного автомобиля на рынке.