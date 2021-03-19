Сейсмологи за сутки зафиксировали десять землетрясений на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 19 марта. Землетрясения магнитудой от 3,8 до 5,4 по шкале Рихтера произошли у берегов Камчатки. Всего, по данным Единой геофизической службы РАН, было зафиксировано десять подземных толчков.

Представитель краевого управления МЧС заявил, что жертв и разрушений сейсмической активности нет. Местные жители близлежащих населенных пунктов сообщили, что не почувствовали землетрясений.

Недавно сотрудники Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали подземные толчки в Тихом океане недалеко от Марианских остров. Землетрясение могло спровоцировать цунами, однако специалисты опровергли возможную угрозу.