Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Сейсмологи за сутки зафиксировали десять землетрясений на Камчатке

Сейсмологи за сутки зафиксировали десять землетрясений на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 19 марта. Землетрясения магнитудой от 3,8 до 5,4 по шкале Рихтера произошли у берегов Камчатки. Всего, по данным Единой геофизической службы РАН, было зафиксировано десять подземных толчков.

Представитель краевого управления МЧС заявил, что жертв и разрушений сейсмической активности нет. Местные жители близлежащих населенных пунктов сообщили, что не почувствовали землетрясений.

Недавно сотрудники Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали подземные толчки в Тихом океане недалеко от Марианских остров. Землетрясение могло спровоцировать цунами, однако специалисты опровергли возможную угрозу.

Новости партнеров