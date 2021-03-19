Российские ученые создали работающие по принципам мозга элементы памяти

Москва, 19 марта. Ученые Курчатовского института разработали элемент компьютерной памяти на основе нейросети, который функционирует как человеческий мозг.

Бинарные транзисторы способны запоминать информацию двоичным кодом, а новый вид памяти может фиксировать различные положения между элементами данных. Такое изобретение позволяет многократно увеличить объем записываемой на них информации.

Изобретение получило название «мемристор». Отмечается, что уникальный материал, который будет использоваться в производстве, поможет адаптировать девайсы к разным типам электронных устройств, что ускорит развитие «интернета вещей» и других технологий.

Ранее группа ученых из Научно-исследовательского института Алтайского государственного университета завершила первый этап разработки уникального материала для восстановления кожи человека. Благодаря новой разработке восстановление пациентов будет проходить гораздо быстрее, чем при использовании традиционной медицины.