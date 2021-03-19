Глава Минэкономразвития спрогнозировал снижение инфляции в России

Москва, 19 марта. Темпы роста потребительских цен достигли пика или близки к нему, замедление инфляции сильно зависит от мирового рынка, считает министр экономического развития Максим Решетников.

Рост мировых цен на продовольствие продолжается: по пшенице наметилась стабилизация, но сахар и подсолнечное масло с начала года прибавили по 30%, отметил Решетников.

«Нам очень важна стабилизация внешней среды, потому что то, с чем мы сейчас боремся, имеет не внутреннюю природу», — сказал он на брифинге в правительстве.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент очень важно увидеть стабилизацию внешней среды. Глава экономического ведомства уверен, что именно данный фактор в большей степени оказывает влияние на экономическую ситуацию в РФ.

Ранее Министерство экономического развития России предложило установить планку колебания цен в районе 10%. В стране актуальная планка в 30%, однако в нынешних условиях ее необходимо существенно снизить, считает Решетников.