Певица Ковальчук предстала перед фанатами в чувственном образе с бабочкой на шее

Москва, 19 марта. Фанаты Юлии Ковальчук неоднозначно восприняли ее страстный снимок, который звезда разместила в социальной сети. Некоторые высказали свой восторг, другие же раскритиковали певицу.

Исполнительница Юлия Ковальчук довольно часто размещает в социальных сетях соблазнительные фото. Иногда она это делает по случаю хороших новостей или в праздник. Однако в этот раз ее побудило на публикацию личной фотографии подходящее настроение.

Бывшая солистка группы «Блестящие» вновь разместила чувственный и полный страсти черно-белый снимок. Знаменитость надела элегантное черное белье в тон композиции. Шею певицы украшает аккуратная бабочка. Поза и волосы, прикрывающие лицо, добавляют образу Юлии Ковальчук загадочности. Штаны певицы слегка приспустила, обнажив нижнее белье.

«Пока я здесь еще, а как ты на этот счет?» — добавила Ковальчук к посту строки из своей песни о любви «Пока».

Фото Ковальчук вызвало у ее подписчиков неоднозначные реакции. Одни восхитились красотой и стройной фигурой 38-летней певицы. Другие же принялись осуждать исполнительницу и обсуждать ее за подобные снимки.

«Юлия, вы красивы просто душой, естественностью. Вашим союзом прекрасным. Не оголяйтесь, у вас и без этого все прекрасно», — считает фанатка.

«Отличная фигура», — отметил подписчик.

«Юлечка, и к чему такой кадр? Зачем уподобляться всем таким? Это уже так надоело. Мне кажется, сейчас ум на первом месте», — прокомментировала поклонница.

Юлия Ковальчук вызывает бурные дискуссии и получает море комплиментов от подписчиков, размещая в социальных сетях порой довольно смелый контент. Так, певица оригинально поздравила фанатов с днем секса, показав фото из душа, где она стоит в эффектной позе.