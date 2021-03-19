Иностранные военные атташе в России привились «Спутником V»

Москва, 19 марта. Более 180 военных атташе из 34 стран прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Атташе привились от коронавируса в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. К вакцинации были допущены те, кто еще не переболел COVID-19 и не имеет противопоказаний. Прививки сделали также и членам их семей, уточнила пресс-служба Минобороны.

Заместитель начальника медицинского центра Татьяна Кучерук рассказала, что их сотрудники в обязательном порядке будут отслеживать самочувствие вакцинированных. Медик подчеркнула, что у привитых нет побочных эффектов, которые бы мешали трудоспособности.

Ранее немецкие чиновники предложили сертифицировать «Спутник V» в Федеративной Республике Германия. Препарат одобряют во многих государствах мира, что в очередной раз доказывает его эффективность.