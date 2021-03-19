Байкал оказался самым популярным российским направлением у путешественников

Москва, 19 марта. Около 42% россиян хотели бы отправиться на Байкал, об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», в котором приняли участие более тысячи граждан.

Больше половины россиян хотели бы провести отпуск в РФ. Заграничные направления выбрали 32% респондентов. Еще восемь процентов заявили, что никуда не хотят ехать, а семь процентов затруднились ответить.

Среди самых популярных российских направлений оказался Байкал. В Крым хотели бы отправиться 37% опрошенных. Провести отпуск в Северной столице не прочь 32% россиян. Сочи и курорты Краснодарского края выбрали 31% участников опроса.

Большинство опрошенных (68%) никогда не были за границей. Около 28% не бывали в других регионах России. При этом 38% граждан заявили, что за последние три-пять лет внутренний туризм в России улучшился.

Недавно был опубликован список самых красивых городов России. На первых местах оказались Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца.