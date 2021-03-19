Астролог раскрыла черты характера детей, которые родятся с апреля по июнь 2021 года

Москва, 19 марта. Знак зодиака оказывает большое влияние на характер ребенка. Астролог Василиса Володина рассказала будущим родителям, какими будут дети, появившиеся на свет с апреля по июнь 2021 года.

Родившиеся в апреле малыши станут очень яркими личностями и индивидуалистами. Каждый из них будет воспринимать себя как человека с большой буквы, что наделит их дерзостью и амбициями.

«Мамам этих маленьких максималистов и максималисток придется нелегко. Послушание вряд ли будет входить в число их добродетелей, особенно в подростковые годы. А вот изобретательность, энергичность и умение притянуть к себе внимание всегда и везде — прекрасные их качества. Правда, дети последней недели апреля будут гораздо более домашними и послушными», — рассказала Володина в своем Instagram.

Первая половина мая принесет миру оригиналов, эгоцентриков и революционеров. Родителям таких детей нужно быть готовыми к самостоятельности своих отпрысков и не душить их излишней опекой и заботой. Во второй же половине последнего месяца весны родятся сообразительные, любознательные и патриотичные малыши. Им будет жизненно необходима забота мамы и папы. Семья — главная ценность в жизни этих детей.

Июнь Володина назвала «очень интересным месяцем», поскольку в это время на свет появится большое количество настоящих гуманистов. Рожденные в первом месяце лета дети будут искренне верить в чудо и стремиться помогать окружающим.

«Возвышенный образ мыслей — прекрасно, но хорошо было бы воспитать в этих детках большее чувство любви к реальной жизни, а не только к выдуманным идеалам», — отметила астролог.

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