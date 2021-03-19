Очки и маска помогут россиянам защититься от аллергии

Москва, 19 марта. Врачи советуют заблаговременно подготовиться к сезону аллергий и посетить специалиста. Они подчеркнули, что любое лечение должно находиться под контролем врача.

За две недели до начала обычного сезонного обострения болезни для назначения профилактических препаратов следует проконсультироваться с врачом, указала заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова. По ее словам, очки и маски могут защитить от аллергии, поскольку они создают барьер для проникновения пыльцы к слизистым носа и глаз. Также можно использовать защитные спреи, полоскать горло физиологическим раствором и промывать глаза препаратами с морской водой. По возвращении домой необходимо принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц и сменить одежду.

Врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина в свою очередь призвала обращаться к специалисту. Дело в том, что самостоятельно иногда сложно различить — аллергия или инфекционный процесс происходит у человека.

«Если же ваши симптомы сопровождаются ломотой в суставах, слабостью, вялостью, повышением температуры — это чаще свидетельствует об инфекционном процессе. И нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не пропустить начало инфекционного заболевания», — указала специалист в беседе с РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса нового типа у аллергиков проходит с некоторыми особенностями и противопоказана отдельным категориям пациентов, сообщили в петербургском комздраве. Специалисты дали людям с аллергическими реакциями особые советы.