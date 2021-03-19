США пытаются напугать мир своим «опасным» вооружением

Вашингтон, 19 марта. Американское издание Nation Interest опубликовало список «самых опасных» оружий Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Авторы издания заявили, что всего четыре оружия сделают Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов «продвинутыми и опасными». Журнал The National Interest представил рейтинг вооружений, что составляют славу американских морпехов, моряков и летчиков.

Немецкий пистолет стал самым смертоносным в ВМС США. Речь идет о Mark 23, который не может стать частью «излюбленной традиции» американцев — скрытного ношения оружия, — из-за своих массивных размеров. Детище немецких оружейников заряжают не стандартными девятимиллиметровыми патронами, а усиленными 45 ACP.

Авторы поместили в рейтинг современные подводные лодки типа Columbia. Субмаринам пророчат статус «самых мощных» во всем мире. Подлодки должны вооружить ракетами Trident. The National Interest уверяет, что эти снаряды якобы могут уничтожить буквально всю планету.

Следом за ракетами «планетарного действия» идет самозарядная снайперская винтовка родом из штата Теннесси — Barrett M82 — и ее модификации. Стрелок из этого оружия способен поразить цель на расстоянии до 1,8 тысячи метров. Эффективность на такой дистанции достигается за счет массивного патрона 50 BMG, уверяют авторы.

На последней строчке рейтинга журнала расположилось детище Lockheed Martin — палубный истребитель последнего (пятого) поколения Ядерное оружие, способное уничтожить планету, вряд ли можно назвать эффективным: не будет ни победителей, ни проигравших. Быстро разрешить конфликт может «неперехватываемое» гиперзвуковое оружие. Российский ракетный комплекс «Кинжал» обладает колоссальной скоростью и разрушительной мощью. Китайские аналитики обсуждали его основные характеристики.