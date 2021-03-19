Китайский медик перечислила помогающие выспаться продукты

Пекин, 19 марта. Перед сном не стоит много есть, особенно высококалорийную или острую пищу. От алкоголя, кофе, чая других напитков с кофеином лучше отказаться, рассказала диетолог Салли Ши-Поон.

Китайский специалист поделилась правильным рационом питания, который поможет легко и быстро заснуть. По ее словам, вечерний голод лучше утолять фруктами, нежирным йогуртом или молоком. Хорошему сну способствует триптофан. Он содержится в молоке, индейке, курице, рыбе, яйцах, бобах, арахисе и сыре.

Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином. Он есть в яйцах, рыбе и орехах. Полезна для хорошего сна и пища с селеном. Этот элемент есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках. Салли Ши-По Поон посоветовала по вечерам съедать пару киви — они помогут скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Ранее диетолог Маргарита Королева объяснила, как не переедать во время стресса. По ее словам, необходимо включать в рацион разнообразную еду и не забывать употреблять витамины группы B.