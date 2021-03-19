Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Китайский медик перечислила помогающие выспаться продукты

Китайский медик перечислила помогающие выспаться продукты

Пекин, 19 марта. Перед сном не стоит много есть, особенно высококалорийную или острую пищу. От алкоголя, кофе, чая других напитков с кофеином лучше отказаться, рассказала диетолог Салли Ши-Поон.

Китайский специалист поделилась правильным рационом питания, который поможет легко и быстро заснуть. По ее словам, вечерний голод лучше утолять фруктами, нежирным йогуртом или молоком. Хорошему сну способствует триптофан. Он содержится в молоке, индейке, курице, рыбе, яйцах, бобах, арахисе и сыре.

Чтобы привести в порядок циркадные ритмы, улучшить качество сна и быть бодрее после пробуждения, нужна еда с мелатонином. Он есть в яйцах, рыбе и орехах. Полезна для хорошего сна и пища с селеном. Этот элемент есть в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках. Салли Ши-По Поон посоветовала по вечерам съедать пару киви — они помогут скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Ранее диетолог Маргарита Королева объяснила, как не переедать во время стресса. По ее словам, необходимо включать в рацион разнообразную еду и не забывать употреблять витамины группы B.

Новости партнеров