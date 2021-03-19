Певица Королева рассмешила фанатов ластами для плавания и тесным купальником

Мале, 19 марта. Исполнительница Наташа Королева опубликовала видео с Мальдив, где она впервые погружается под воду. Артистка насмешила своим нелепым видом подписчиков в Instagram.

Звезда отдыхает на островах в компании супруга — Сергея Глушко. На Мальдивах певица оказалась впервые. Эмоциями от отпуска она делится в Сети со своими поклонниками.

Пара отдыхала на яхте и решила заняться дайвингом. Актриса поделилась видео, где она ныряет под воду. Королева изображена на видео без макияжа, в спасательном жилете, алом тесном лифе и забавных облегающих шортах со звездочками.

«Это шедевр, я с такой стаей рыб летела», — поделилась своими эмоциями Королева.

Вид артистки насмешил поклонников. По их словам, звезда выглядит весьма неуклюже в ярком купальнике и ластах. Фанаты не упустили из вида и одну пикантную деталь: лиф на тонких бретелях едва сдерживал пышную грудь Королевой. При этом, казалось бы, сексуальный образ испортили узкие детские велосипедки с узором.

Как долго светская львица будет еще находиться на островах и охотиться на рыб неизвестно. Судя по всему, отдых супругов может слегка затянуться.

Недавно артистка выложила в Instagram компрометирующую видеозапись, где звезды эстрады на столе с политической картой мира играли в карты на раздевание. Ролик длился четыре минуты. Юморист Владимир Винокур прокомментировал запись, отметив, что в карты выиграл именно он.