Крейсеры «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» заложат для ВМФ в этом году

Москва, 19 марта. Подводные ракетоносцы стратегического назначения проекта «Борей-А», «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» будут заложены для ВМФ России в 2021 году, сообщил адмирал Николай Евменов.

Такое заявление сделал главком ВМФ России в диалоге с газетой «Красная звезда». Сообщается, что имя «Дмитрий Донской» в соответствии с традицией флота перейдет от предыдущего атомного подводного крейсера, который продолжит функционировать и работать над задачами испытаний обновленных систем техники и вооружения как «номерная» подводная лодка.

Также недавно сообщалось, что последняя из шести дизель-электрических подводных лодок серии «Варшавянка» поступит на вооружение Тихоокеанского флота в течение нескольких лет. Строительство окончится на пятой и шестой «Варшавянке» — их заложат либо на день ВМФ, либо на День Победы.