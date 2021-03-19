Кожемяко поздравил работников Примводоканала с профессиональным праздником

Владивосток, 19 марта. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил работников Приморского водоканала за их вклад в жизнь региона. Он отметил высокую значимость и профессионализм предприятия.

День работника ЖКХ отмечается 19 марта. В честь этого события Кожемяко выступил с обращением к сотрудникам краевого Примводоканала.

«У вас очень трудная, но крайне важная работа. Особенно это было видно после ноябрьского «ледяного» дождя, когда вместе с энергетиками вы налаживали водоснабжение населения. Ваш коллектив показал слаженность и профессионализм», — приводятся его слова на сайте краевого правительства.

Губернатор Приморского края пожелал работникам крепкого здоровья и благополучия. Несколько из них получили награды за многолетнюю работу и большой вклад в развитие краевого ЖКХ.

Сервис «VK Работа» ранее выяснил наиболее востребованные вакансии в сфере ЖКХ на территории России. Среди них оказались слесари-сантехники, электрогазосварщики, дворники, слесари аварийно-восстановительных работ и кочегары.