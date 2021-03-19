Президент UFC поставил точку в вопросе о завершении карьеры Нурмагомедова

Вашингтон, 19 марта. Российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в Instagram.

Дана Уайт в очередной раз восхитился российским бойцом, поблагодарил его за работу в октагоне и пожелал ему удачи в дальнейших начинаниях.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — поставил Уайт точку в вопросе о завершении карьеры россиянина.

О завершении карьеры боец впервые сообщил в октябре прошлого года. Свой последний поединок он провел против американца Джастина Гейджи. Главный бой турнира UFC 254 завершился победой Нурмагомедова во втором раунде.

В начале марта в разговоре с журналистами Нурмагомедов не исключил, что может вернуться в октагон и провести еще один поединок под эгидой UFC.