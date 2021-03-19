Программа «Приморская рыба» пополнилась новыми консервами

Владивосток, 19 марта. Консервы из сельди и иваси включили в программу «Приморская рыба». Местные жители смогут купить их по бюджетной цене.

Всего с начала года в Приморье было продано около семи тысяч банок консервов из рыбы. Теперь полки магазинов пополнились еще тремя видами консервированной продукции, говорится на сайте краевого правительства.

Консервы из иваси и иваси в масле доступны по цене 54,75 рубля за банку, стоимость сельди в банке составляет 51,58 рубля. Цены действительны для магазинов, которые участвуют в социальной программе.

Уникальная социальная программа «Приморская рыба» начала действовать осенью 2018 года. Ее запустили по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Рыболовные компании Дальнего Востока ранее допустили возможность сбоев в добыче сардины иваси. Однако приморские рыбаки не предвидят дефицита этого вида рыбы. Они напомнили, что промысел иваси традиционно стартует в августе.