Алтайский край отменил режим самоизоляции для пожилых

Москва, 19 марта. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил режим самоизоляции для пожилых людей и снял запрет на развлекательные мероприятия в регионе.

Глава края внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Согласно им, лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями могут не соблюдать режим самоизоляции с 21 марта. Также снят запрет на развлечения. До этого развлекательные мероприятия прекращали действовать с 23:00 до 06:00.

«Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений, с учетом эпидемиологической ситуации», — говорится в Telegram-канале кабмина.

Ограничения действовали во всех регионах России. Сейчас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, и региональные власти снимают запреты.