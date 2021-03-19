Ситуацию с коронавирусом в России назвали стабильной

Москва, 19 марта. Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Такое заявление сделала врач-инфекционист Наталья Пшеничная.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на протяжении уже более чем двух недель не превышает 11 тысяч в сутки. Показатель находится в пределах 9–10 тысяч.

«Тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», — сказала Пшеничная в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, на улучшение ситуации с коронавирусом оказало влияние несколько факторов, в том числе соблюдение мер предосторожности.

Первые случаи коронавируса нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Постепенно инфекция стала распространяться по всему миру. В итоге государствам пришлось закрыть границы для предотвращения распространения заболевания.