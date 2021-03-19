Ученые Сингапура создали устройство для связи с растениями

Сингапур, 19 марта. Ученые из Технологического университета Наньян Сингапура разработали устройство, позволяющее «общаться» с растениями. С помощью электросигналов они будут фиксировать их реакцию.

Во время исследований ученые прикрепили электрод к Венериной мухоловке. Связующим звеном выступил гидрогель, который безопасен для растений. В результате были получены электрические сигналы от испытуемого образца. При помощи оборудования диаметром 3 мм им удалось подать импульсы в обратном порядке, сообщает "Царьград".

Ученые уверены в способности многих растений выделять электрические импульсы, которые из-за низкой мощности практически незаметны. Это относится к тем видам, которые покрыты волосками или воском. В своем эксперименте изобретатели прибегнули к принципу устройства кардиограммы, которое усиливает звуковые волны и переводит их в графическую кривую.

Еще одним изобретением похвастались австралийские ученые. Им удалось создать модель эмбриона человека на ранней стадии развития с помощью перепрограммирование клеток кожи. С помощью этой разработки специалисты хотят изучить эмбриогенез людей.