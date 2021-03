Фанаты создали дисс Эминема и Канье Уэста с помощью нейросети

Вашингтон, 19 марта. Фанаты создали дисс рэперов Эминема и Канье Уэста на патриархат, воспользовавшись нейросетью. Запись уже появилась на YouTube.

За слова в треке отвечал сервис ShortlyAI, работающий на основе нейросети OpenAI GPT-3. Авторы ввели пару коротких фраз, после чего приложение выдало им текст.

За вторую часть композиции отвечал искусственный интеллект Tacotron 2. Блогеры с YouTube-канала 30HZ загрузили в нейросеть речитативы рэперов, и получился вокал, на который потом наложили бит.

В конце прошлого года Эминем выпустил делюкс-версию пластинки Music To Be Murdered By. Он выложил 16 песен своего нового альбома, в записи которых принимали участие известные исполнители.