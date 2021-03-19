Около 80% жителей России ощущают себя счастливыми людьми

Москва, 19 марта. Главными факторами, влияющими на счастье россиян, являются наличие детей, семьи и хорошее здоровье. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел среди россиян опрос и определил уровень национального счастья. Около 80% респондентов признались, что чувствуют себя счастливыми, 36% уверены в этом на все 100%, передает ТАСС.

«Традиционно главными аргументами за то, чтобы считать себя счастливыми, у россиян звучат так: есть семья, здоровье и дети. Для несчастливых же наиболее частые причины такого ощущения связаны с плохой ситуацией в стране в целом, нехваткой материальных средств и низкими доходами», — рассказал Федоров.

Пандемия COVID-19 практически не повлияла на соотношение счастливых и несчастных жителей России и на их мотивы. Социальный индекс счастья россиян составил 52 пункта.

Международный день счастья пройдет 20 марта. Специалисты дали несколько советов, как почувствовать себя счастливым.