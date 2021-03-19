Срок эксплуатации АПЛ «Щука-Б» и «Антей» будет увеличен в два раза

Москва, 19 марта. Время службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 («Щука-Б») и 949А («Антей») будет увеличен в два раза, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

ВМФ России очень тщательно относится к вопросу сервисного обслуживания субмарин, заявил Евменов. Сейчас идет активное развитие системы судоремонта и сервисного обслуживания с целью обеспечивания высокой технической готовности кораблей и подводных лодок на протяжении всего периода их использования, подчеркнул главком.

«Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и, конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проектов 949А и 971», — отметил Евменов.

На вооружение Тихоокеанского флота в течение нескольких лет также поступит последняя из шести субмарин «Варшавянка». Пятую и шестую модель заложат либо на День Победы, либо на день ВМФ.