РФ и Белоруссия провели совместные военные учения в Нижегородской области

Нижний Новгород, 19 марта. Военнослужащие танковой бригады ЗВО вместе с военнослужащими Белоруссии на полигоне Мулино отработали наступательные и оборонительные действия с применением военной техники.

Военные подразделения обеих стран провели учебные стрельбы из танков, зенитных самоходных установок и реактивных систем залпового огня. Были задействованы гранатометные расчеты, а также пехота реактивных огнеметов. Экипажи ЗСУ «Шилка» осуществляли прикрытие войск от условной атаки авиации противника.

В учениях также были задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они выполняли задачи по созданию помех системам связи и искажению навигационного поля вражеской техники.

Всего в мероприятии приняло участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники. Учения на полигоне Мулино в Нижегородской области продлятся до 20 марта.

Недавно российские Воздушно-космические силы (ВКС) были перебазированы на белорусский аэродром. Это было сделано в рамках авиационных учений по защите западных границ Белоруссии.