«Темный Лорд вернулся»: трейлер приквела «Гарри Поттера» появился в Сети

Париж, 19 марта. Официальный трейлер короткометражного фильма об истории главного противника Гарри Поттера лорда Волан-де-Морта опубликован на YouTube. Картина получила название The House of Gaunt.

Режиссером картины выступил Жорис Фокон Гримо. Роль Темного Лорда досталась Максансу Дане-Фовельдону. В списке действующих лиц также фигурирует персонаж из оригинальной истории — мать Гарри Поттера Лили Эванс. Ее роль исполнит российская актриса Агата Максимова.

Первая часть фильма расскажет фанатам поттерианы о родителях Тома Реддла (Волан-де-Морта). Далее зрители увидят период, в котором волшебник обрел настоящее могущество. Создатели фильма обещали соответствовать мрачной атмосфере книжной составляющей «Гарри Поттера». Премьера назначена на 29 мая 2021 года.

Недавно исполнитель главной роли в оригинальной серии фильмов Дэниел Рэдклифф поделился мнением о своей игре в первой части франшизы. Он рассказал, что до сих пор испытывает стыд от некоторых сцен в «Философском камне».