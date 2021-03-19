Правильное употребление алкоголя может минимизировать вред для организма

Москва, 19 марта. Алкоголь стоит запивать другой жидкостью, чтобы снизить ущерб от употребления опьяняющих коктейлей. Об этом заявил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Спиртосодержащие напитки нарушают водно-электролитный баланс и выводят из организма калий, натрий, магний и кальций. Чтобы предотвратить эти процессы, стоит чередовать каждую рюмку с глотком чистой воды, передает радио Sputnik.

«Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда. Они не добавляют сладкую газировку, поскольку она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль, они разбавляют льдом», — посоветовал врач.

Врачи Ольга Коротина и Валентин Денисов-Мельников ранее перечислили представителей профессий, которые больше остальных подвержены алкоголизму. В список попали специалисты, занимающиеся проверяющей или контрольной деятельностью, тяжелым физическим трудом, частые посетители конференций и музыканты.