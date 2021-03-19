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Правильное употребление алкоголя может минимизировать вред для организма

Правильное употребление алкоголя может минимизировать вред для организма

Москва, 19 марта. Алкоголь стоит запивать другой жидкостью, чтобы снизить ущерб от употребления опьяняющих коктейлей. Об этом заявил психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Спиртосодержащие напитки нарушают водно-электролитный баланс и выводят из организма калий, натрий, магний и кальций. Чтобы предотвратить эти процессы, стоит чередовать каждую рюмку с глотком чистой воды, передает радио Sputnik.

«Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда. Они не добавляют сладкую газировку, поскольку она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль, они разбавляют льдом», — посоветовал врач.

Врачи Ольга Коротина и Валентин Денисов-Мельников ранее перечислили представителей профессий, которые больше остальных подвержены алкоголизму. В список попали специалисты, занимающиеся проверяющей или контрольной деятельностью, тяжелым физическим трудом, частые посетители конференций и музыканты.

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