Вильфанд спрогнозировал «спокойную» весну в европейской части РФ

Москва, 19 марта. Скоротечное таяние снега, сопровождающееся скачком температур и бурным половодьем, на европейской части РФ пока не прогнозируется. Такое заявление сделал синоптик Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, что так называемая дружная весна может привести к опасным последствиям. Он подчеркнул, что точный прогноз можно дать лишь на неделю. Дальнейшую ситуацию пока сложно предсказать.

«Идет нормальная и спокойная весна. И это хорошо», — оценил Вильфанд.

Недавно синоптик рассказал, когда Москва окажется под влиянием теплой погоды. По его словам, стабильные «весенние» температурные показатели со значениями 15–18 градусов выше нуля придут в столицу примерно в конце апреля.