Кулеба не оставляет надежд «выжить» Россию с территории Крыма

Киев, 19 марта. Киев работает над реализацией двух задач, которые помогут «выжить Россию из Крыма». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть».

Украинские власти намерены возобновить обсуждение вопроса о принадлежности Крымского полуострова на международном уровне, передает «Царьград». Кулеба уверен, что тема «оккупации» должна вернуться «в топ вопросов международной повестки дня».

«Мы выжмем Россию из Крыма <...> последовательным системным давлением», — заявил глава украинского МИД.

Второй задачей Киева является разработка алгоритма, которая позволит «давить» на Россию. Украина намерена расширить санкционную политику.

Известный журналист Олег Лурье ранее назвал заявления украинской стороны о принадлежности Крыма фантомными болями. Киев лишь пытается напомнить о себе «их старшим партнерам».