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Клип Imagine Dragons на песню Follow You набрал 2,3 млн просмотров за сутки

Клип Imagine Dragons на песню Follow you набрал 2,3 млн просмотров за сутки

Москва, 19 марта. Главными героями клипа Imagine Dragons на песню Follow You стали участники сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон.

Клип на песню Follow You представлен на официальном YouTube-канале инди-рок группы Imagine Dragons. Сюжет видео разворачивается вокруг влюбленной пары, которую играют супруги в реальной жизни.

Герои приходят в театр на романтический вечер и смотрят выступление Imagine Dragons. Во время припева возлюбленные начинают представлять эротические сцены. Герой Макэлхенни видит себя в образе полуголого фронтмена группы Дэна Рейнольдса, а его девушка заигрывает со всеми музыкантами. В конце пара понимает, что любит друг друга.

Клип певицы Манижи на песню Russian Woman набрал более миллиона просмотров. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале международного конкурса песни «Евровидение».

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