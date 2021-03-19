Онколог оценил вероятность развития рака у страдающей витилиго Тодоренко

Москва, 19 марта. Заболевание витилиго не несет опасности для здоровья, но может спровоцировать рак при несоблюдении определенных мер осторожности. Об этом заявил онколог Андрей Базылев, оценивая состояние телеведущей Регионы Тодоренко.

Днем ранее Тодоренко сообщила, что у нее диагностировано неизлечимое заболевание — речь идет о витилиго (нарушения пигментации кожи, при котором меланин полностью исчезает на отдельных участках тела). Она показала белое пятно чуть ниже коленки, которое становится еще заметнее на фоне загорелой кожи. Раньше телезвезда стеснялась говорить о проблеме, стараясь прикрывать коленку. Однако теперь решилась обсудить это с поклонниками.

В интервью Пятому каналу Базылев объяснил, что это заболевание не является смертным приговором и напрямую не приводит к онкологии. Однако если не соблюдать меры предосторожности, витилиго может привести к другим проблемам, которые, в свою очередь, способны спровоцировать рак.

«Это умеренное нахождение на солнце и использование солнцезащитных кремов», — уточнил специалист.

Базылев предупредил, что из-за чувствительности кожи у людей с витилиго более высоки риски солнечных ожогов и раздражений. И как раз эти проблемы могут стать причиной развития онкологических заболеваний.