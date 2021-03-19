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NASA показало восьмиминутный тест двигателей самой тяжелой ракеты-носителя

NASA показало восьмиминутный тест двигателей самой тяжелой ракеты-носителя

Вашингтон, 19 марта. Американские астронавты испытали ракетный ускоритель, который будет использоваться для лунной миссии «Артемида».

В космическом центре им. Джона Стенниса NASA, что находится в штате Миссури, прошли испытания ракеты-носителя ракеты Space Launch System (SLS). В течение восьми минут четыре двигателя ракеты, установленные на специальную опору, работали одновременно. Увидеть испытание можно было во время трансляции космического агентства.

NASA показало восьмиминутный тест двигателей самой тяжелой ракеты-носителя

Для имитации работы ступеней во время запуска, инженеры включили все основные системы, загрузили более 2,6 тонны сверххолодного топлива. Одновременно работали четыре двигателя ракеты РС-25, которые генерировали тягу, необходимую для преодоления гравитации.

NASA показало восьмиминутный тест двигателей самой тяжелой ракеты-носителя

Во время испытаний, которые прошли в середине января этого года, специалисты NASA столкнулись с рядом проблем. Тогда двигатели смогли одновременно работать чуть более минуты, вместо планируемых восьми. Из-за этого пришлось отложить полет SLS вокруг Луны.

В лунной программе NASA «Артемида» предусмотрено три полета к спутнику Земли. В финальном полете планируется высадка на Луне. По итогу миссии космический корабль «Орион» должен доставить космонавтов на Луну.

Помимо испытаний, разработки планирования комических программ и создания космического оборудования NASA обслуживает американский сегмент Международной космической станции. Недавно космическое агентство США выбросило в открытый космос самый крупный в истории мусор.

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