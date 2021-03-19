NASA показало восьмиминутный тест двигателей самой тяжелой ракеты-носителя

Вашингтон, 19 марта. Американские астронавты испытали ракетный ускоритель, который будет использоваться для лунной миссии «Артемида».

В космическом центре им. Джона Стенниса NASA, что находится в штате Миссури, прошли испытания ракеты-носителя ракеты Space Launch System (SLS). В течение восьми минут четыре двигателя ракеты, установленные на специальную опору, работали одновременно. Увидеть испытание можно было во время трансляции космического агентства.

Для имитации работы ступеней во время запуска, инженеры включили все основные системы, загрузили более 2,6 тонны сверххолодного топлива. Одновременно работали четыре двигателя ракеты РС-25, которые генерировали тягу, необходимую для преодоления гравитации.

Во время испытаний, которые прошли в середине января этого года, специалисты NASA столкнулись с рядом проблем. Тогда двигатели смогли одновременно работать чуть более минуты, вместо планируемых восьми. Из-за этого пришлось отложить полет SLS вокруг Луны.

В лунной программе NASA «Артемида» предусмотрено три полета к спутнику Земли. В финальном полете планируется высадка на Луне. По итогу миссии космический корабль «Орион» должен доставить космонавтов на Луну.

Помимо испытаний, разработки планирования комических программ и создания космического оборудования NASA обслуживает американский сегмент Международной космической станции. Недавно космическое агентство США выбросило в открытый космос самый крупный в истории мусор.