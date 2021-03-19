Новая политика приватности WhatsApp может увеличить риск слежки

Москва, 19 марта. Переписки могут стать опасными в обновленном пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp, сообщили в Научно-техническом центре (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».

WhatsApp является американским приложением. Соответственно, компания подчиняется законам США. Данные мессенджера могут передаваться западным спецслужбам без необходимых на то оснований.

Спецслужбы США имеют широкие полномочия для осуществления тотального шпионажа за пользователями по всему миру, считают эксперты. Помимо этого WhatsApp и Facebook резервируют значительные суммы на потенциальные штрафы, которые они могут получить за нарушение принципов обработки информации.

Недавно пользователи Telegram в Европе пожаловались на сбои в работе приложения. Наблюдались проблемы с отправкой сообщений и подключением к серверу.