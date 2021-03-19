Роспотребнадзор спрогнозировал уровень заболеваемости COVID-19 весной

Москва, 19 марта. Небольшой рост числа заболевших COVID-19, в пределах нескольких тысяч человек, может проявиться в России весной. Об этом заявила врач-инфекционист Наталья Пшеничная.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Пшеничная допускает увеличение заболеваемости. Однако при соблюдении эпидемиологических мер и вакцинации населения к концу сезона произойдет спад этого показателя, сообщает РИА Новости.

Эксперт объяснила, что весной, как правило, стоит теплая и влажная погода, которая является благоприятной средой для распространения вируса. Однако Пшеничная допускает, что показатели могут не измениться существенно.

Наращивание темпов вакцинации может ускорить процесс снятия ограничений. Тем временем в Московской области прививку от COVID-19 получили уже около 350 тысяч жителей, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.