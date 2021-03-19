Испанская «любовница» Мамаева отвергает обвинения в проституции

Москва, 19 марта. Испанская любовница футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева Ирен Гарсия возмущена обвинениями со стороны его супруги Аланы. По словам девушки, она никогда не занималась эскортом.

В четверг Мамаева, объявившая ранее о разводе со спортсменом, продолжила обсуждать разлучницу на своей странице в Instagram. Она заявила, что анкета Ирен есть на сайте эскортниц, а Мамаев заплатил той за интимные услуги 2500 евро. Также она продемонстрировала документ, который ей прислал друг из Испании, якобы подтверждающий, что испанка никогда не работала юристом.

Более того, Мамаева пожаловалась на угрозы со стороны Ирен, пожелавшей ей смерти.

«Я читала новости, — цитирует письмо Ирен KP.RU. — Это просто отвратительно, что обо мне пишут. Это подстава и я могу доказать это».

Испанка подчеркивает, что она абсолютно «нормальная девушка» и не понимает причины агрессивного поведения Мамаевой. Девушка отметила, что понимает чувства обманутой женщины, но она не претендует на ее мужа.

«Я не вмешивалась в ее брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что, когда мы познакомились, он не сказал мне, что женат. Я не смогу причинить столько вреда, сколько Алана. В любом случае, моя история — это история любви», — рассказала Ирен.

По мнению Ирен, Мамаева специально распространяет слухи о якобы причастности испанки к проституции, поскольку боится ее.

«Она просто отчаянно хочет погубить меня. <…> Она нашла кого-то похожего и могла подделать некоторые разговоры», — заявила Гарсиа.

Мамаева объявила, что разводится с футболистом 10 марта. Незадолго до этого она опубликовала его переписку с Гарсиа, сообщив своим подписчикам в соцсети об очередной измене мужа.