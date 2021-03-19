Малышева раскрыла восемь вредных пищевых привычек

Москва, 19 марта. Правильное питание является залогом хорошего самочувствия и привлекательного внешнего вида. Пищевое поведение влияет на состояние кожи, волос, здоровье и продолжительность жизни.

Психолог-консультант, диетолог Мария Малышева считает, что люди, увлеченные диетами, могут получить вместо ожидаемого стройного тела нездоровый цвет лица и истощенное состояние организма. Диеты также чреваты заболеваниями желудка, внутренних органов и проблемами с зубами.

Исключение из рациона жиров и белка тоже довольно распространенная ошибка. Именно эти вещества обеспечивают правильную работу иммунитета и считаются главными строителями организма, передает Infox.

Сыроеды недополучают витамин B12, который играет значимую роль в формировании красных кровяных телец. Малышева предупредила, что у тех, кто наоборот увлекается рафинированной пищей — возрастает риск инфаркта и ожирения.

Снеки, фастфуд, кофе и энергетики считаются главными «врагами» долгожителей. Поскольку искусственное «подстегивание» организма к бодрости — верный путь к проблемам с сердцем, объяснила диетолог.

Малышева рекомендовала, обратить внимание на количество воды в организме. Суточная норма должна составлять 1,5-2 литра. Без нее не избежать различных заболеваний, слабости и склонности к перееданию, добавила специалист.

Известно, что переедание часто становится следствием стресса. Диетолог Маргарита Королева в беседе с ФАН объяснила, как не стать заложником еды в трудные времена.