Юрист Баранов рассказал о доплатах к пенсии в 2021 году

Москва, 19 марта. Выплат по пособиям и пенсиям сверх положенного в 2021 году ожидать не стоит, но некоторые прибавки обязательно будут реализованы.

Пик пандемии коронавируса прошел, государство планирует вернуть экономику в прежнее русло, отметил генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов. Пенсионеры могут ожидать индексацию социальных выплат на 3,4%, которая запланирована 1 апреля, передает «Прайм».

«Лицам старше 80 лет, инвалидам первой группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты», — отметил юрист.

Государство в 2021 году предоставит гражданам скидку на оплату жилищных и коммунальных услуг, снизит налоговую нагрузку на недвижимость в собственности пенсионера и даст возможность бесплатно отдохнуть в санатории.

Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова ранее рассказала, какие граждане могут рассчитывать на повышенную пенсию или льготы в 2021 году. К таким категориям относятся россияне, имеющие звание «Ветеран труда», государственные награды, благодарности министерств и другие знаки отличия.